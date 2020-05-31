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Импорт товаров в Пензенскую область в I квартале 2020 года уменьшился на 9,8%

15:05 | 31.05.2020 | Экономика

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Пенза, 31 мая 2020. PenzaNews. Объем импорта товаров в Пензенскую область снизился в I квартале 2020 года до 61,9 млн. долларов, что на 9,8% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Импорт товаров в Пензенскую область в I квартале 2020 года уменьшился на 9,8%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из стран дальнего зарубежья ввезена продукция на 50,3 млн. долларов, СНГ — на 11,6 млн. долларов.

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В товарной структуре импорта доля продукции машиностроения составила свыше 46%, ее ввезено на 28,6 млн. долларов; продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья — более 17% (10,7 млн. долларов); продукции химической промышленности — около 14% (8,4 млн. долларов).

В I квартале 2020 года наибольший объем продукции импортирован в Пензенскую область из Китая — почти на 12 млн. долларов, а также из Германии и США — на 10 млн. и 9,4 млн. долларов соответственно.

Согласно официальным данным, внешнеторговый оборот Пензенской области в I квартале 2020 года составил 147,2 млн. долларов, что на 26,1% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Объем экспорта вырос на 77,4% до 85,3 млн. долларов.

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