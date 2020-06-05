Агентство «Эксперт РА» присвоило «Аквилон-Лизингу» рейтинг ruBB- со «стабильным» прогнозом Экономика

Пенза, 5 июня 2020. PenzaNews. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности пензенской компании «Аквилон-Лизинг» на уровне ruBB- со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства.

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Из него следует, что рейтинг обусловлен, в частности, приемлемой достаточностью капитала при его высокой рентабельности (коэффициент автономии по РСБУ составил 20,3% на 1 января 2020 года), адекватным качеством лизингового портфеля (на начало текущего года отсутствовали просроченная задолженность по лизинговым платежам свыше 30 дней и реструктурированные сделки), приемлемой ликвидной позицией (фондирование осуществляется преимущественно за счет кредитов основных банков-партнеров).

«Объем лизингового портфеля на 1 января 2020 года составил 879,7 млн. рублей, объем нового бизнеса за 2019 год — 446,3 млн. рублей, объем полученных лизинговых и арендных платежей за 2019 год — 319,6 млн. рублей», — указано в тексте.

В нем добавляется, что кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным.

«Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные ООО «Аквилон-Лизинг», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии [присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям, действующей с 16 апреля 2020 года], — говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор ООО «Аквилон-Лизинг» Алексей Садчиков, оценка рейтингового агентства является для компании независимой экспертизой ее деятельности.

«На данный момент «Аквилон-Лизинг» — единственная пензенская лизинговая компания, которая имеет кредитный рейтинг. За время нашей работы агентство «Эксперт РА» неоднократно присваивало нам кредитные рейтинги, подтверждая нашу надежность и положительную репутацию среди клиентов и кредиторов компании», — подчеркнул он.

ООО « Аквилон-Лизинг » работает на лизинговом рынке с 2006 года. Единственный офис расположен в Пензе.

Компания специализируется на предоставлении в лизинг энергетического и деревообрабатывающего оборудования, а также грузового и легкового автотранспорта.