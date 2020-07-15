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Стартовал очередной этап подготовки площадки №2 ТОР «Заречный» к приему резидентов

09:50 | 15.07.2020 | Экономика

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Заречный, 15 июля 2020. PenzaNews. Старт очередному этапу по подготовке площадки №2 территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» дан в городе Заречном Пензенской области.

Стартовал очередной этап подготовки площадки №2 ТОР «Заречный» к приему резидентов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, компании «Пензенские электроды», которая планирует вложить около 50 млн. рублей в проект по производству новой линейки сварочных электродов для ручной электродуговой сварки и создать до 70 рабочих мест, выдано разрешение на строительство второй очереди внутриплощадочного газопровода.

Предполагается, что газ будет использоваться для отопления зданий и технологических нужд.

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Подготовка площадки к приему резидентов ведется с 2019 года. В рамках первого этапа были проведены работы по технологическому присоединению к газопроводу среднего давления. В начале 2020 года была построена первая ветка внутриплощадочного трубопровода, которая позволяет запитать всех резидентов площадки. К газопроводу уже присоединен производственный корпус компании «Зарпласт».

Площадка №2 представляет собой обособленный комплекс зданий, производственных и бытовых объектов, высвобожденных заводом «Сигнал» ПО «Старт», который объединен сетью дорог. После проведения подготовительных работ территория может быть перепрофилирована в технопарк.

Ожидается, что обустройство данной площадки будет способствовать развитию таких направлений, как микроэлектроника, IT и медицина.

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