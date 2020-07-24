В Пензе сэкономленные бюджетные деньги направят на благоустройство территории у собора Экономика

Пенза, 24 июля 2020. PenzaNews. Денежные средства, сэкономленные по результатам торгов на строительство сетей водоснабжения в поселке ЗИФ, будут направлены на благоустройство территории у Спасского кафедрального собора Пензы. Такое решение приняли депутаты гордумы в ходе 12-й внеочередной сессии в пятницу, 24 июля.

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По словам начальника МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» Игоря Умнова, экономия составила 4,9 млн. рублей.

«Из этой суммы мы предлагаем перераспределить на площадь, ограниченную улицами Белинского, Лермонтова, Советской, 2,5 млн. рублей», — сказал он.

Игорь Умнов подчеркнул, что строительство сетей водоснабжения от этого не пострадает, поскольку речь идет именно о сложившейся экономии.

В свою очередь депутат от округа №6 Сергей Лукичев, входящий во фракцию КПРФ, поинтересовался, нельзя ли указанную сумму потратить на благоустройство поселка ЗИФ.

Как пояснил начальник УКСа, в рамках данного проекта решения гордумы это невозможно.

В ходе дальнейшего обсуждения мэр Пензы Андрей Лузгин уточнил, что деньги пойдут на подготовку территории у собора к установке памятника матери, в том числе на обустройство дорожек и освещения.

«Соборная площадь является центром притяжения жителей, [...] туда едут туристы. Мы специально оставляли место под памятник матери. Если вы обращали внимание, оно сейчас там не благоустроено и не засеяно травой. Собственно, нам нужно закончить это «пятно», завершить объект», — отметил он.

В продолжение сессии депутат от округа №17, глава фракции КПРФ в гордуме Александр Смирнов указал мэру на то, что в Пензе есть более актуальные проблемы, на решение которых требуются деньги.

«Памятники — это хорошо, но в текущей ситуации они больше напоминают надгробные плиты [...] над нашей сферой образования. Почему? Потому что на прошлой сессии было озвучено: 850 млн. рублей у нас не хватает на ремонт школ. [...] Если мы каждую экономию будем аккумулировать, направлять на социальную сферу, на ремонт тех же самых садиков и школ, мы сможем в ближайшее время отремонтировать их все, а потом уже начнем ставить памятники», — заявил он.

Итог дискуссии подвел глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин, который призвал не сгущать краски.

Он подчеркнул, что школы каждое лето успешно проходят проверку готовности к учебному году.

В итоге 21 депутат поддержал внесение предложенных изменений в бюджет. Против высказался один. Еще двое воздержались.