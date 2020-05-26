Памятник матери установят в Пензе у Спасского собора Общество

Пенза, 26 мая 2020. PenzaNews. Памятник матери, с инициативой создания которого губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил более трех лет назад, будет установлен в Пензе вблизи Спасского кафедрального собора со стороны улицы Московской. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Проект планируется реализовать на внебюджетные средства. Точные сроки установки памятника пока не называются.

Кроме того, около собора — на ведущем со стороны улицы Кирова подъеме — намечено разместить памятник святым Петру и Февронии, фигуры которых уже отлиты.

По информации пресс-службы облправительства, эта скульптурная композиция будет установлена в Пензе в рамках реализации общенациональной программы «В кругу семьи», запущенной в 2004 году по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Открытие памятника планируется приурочить ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Читайте также

Брат министра оказался автором проекта памятника матери, который будет реализован в Пензе

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», идею установки памятника матери в Пензе с начала 2017 года активно продвигает губернатор Иван Белозерцев.

Изначально был объявлен конкурс проектов памятника, в качестве вариантов размещения которого рассматривались Фонтанная и Юбилейная площади, а также сквер на улице Славы. В итоге специальная комиссия большинством голосов присудила победу работе «Ладушки» скульптора Николая Мордовина. Однако его задумка вызвала протест в обществе.

В октябре 2017 года Иван Белозерцев поручил архитекторам проработать несколько вариантов памятника и найти тот, который одобрят и специалисты, и население. Он сообщил также, что памятник матери планируется разместить вблизи Соборной площади — там, где в настоящее время располагается стела «Слава Героям».

В феврале 2018-го губернатор потребовал установить памятник матери до конца года.

В августе на базе регионального отделения Союза женщин России был создан общественный совет для обсуждения проекта памятника матери. Вскоре был объявлен новый конкурс проектов. Согласно обнародованным данным, на него поступило 20 работ, из которых экспертный совет выбрал три. Они были выставлены на народное голосование, которое проводилось с 24 декабря 2018 года по 30 января 2019-го. Отдать свой голос предлагалось на сайте регионального правительства. Для этого требовалась регистрация на портале госуслуг. Для каждого варианта было показано лишь одно изображение — с определенного ракурса.



Согласно анонсу на сайте облправительства, результаты должны были объявить 4 февраля — в день 80-летия со дня образования Пензенской области, но этого не было сделано.



8 февраля 2019 года Светлана Кудинова, которая на тот момент занимала пост председателя реготделения Союза женщин России, сообщила, что победу одержал проект московского скульптора Георгия Курдова — брата министра культуры и туризма Пензенской области Татьяны Курдовой. Она пояснила, что пока не определено, где именно в Пензе будет установлен монумент, из какого материала его предлагается выполнить, а также каков бюджет проекта и за счет каких средств его планируется реализовать.

В феврале 2020 года вице-мэр Пензы Магомед Агамагомедов проинформировал, что окончательное решение о месте установки памятника матери пока не принято.