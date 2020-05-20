Водопровод в поселок ЗИФ планируется провести к концу сентября 2020 года ЖКХ

Пенза, 20 мая 2020. PenzaNews. Компания «СитиСтрой» должна провести водопровод в поселок ЗИФ, который входит в черту Пензы, но удален от центра города, к концу сентября 2020 года. Данный срок указан в муниципальном контракте, заказчиком по которому выступает МКУ «Управление капитального строительства города Пензы».

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«Предусмотрено строительство линейного участка протяженностью более 9 км, в том числе от точки подключения на улице Аустрина до поселка — порядка 2,5 км, остальные 7 км — внутри населенного пункта», — пояснил начальник УКСа Игорь Умнов.

Он добавил, что намечено обустроить две насосные станции и три резервуара для воды.

«Подрядная организация проводит комплектацию материалов и необходимого оборудования», — цитирует Игоря Умнова пресс-служба мэрии.

Согласно данным портала госзакупок, стороны заключили контракт 7 апреля. Его цента составила 36,6 млн. рублей. Финансирование будет осуществляться из регионального и городского бюджетов в рамках «Чистая вода» госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2022 годы».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ноябре 2018 года Виктор Кувайцев, занимавший на тот момент должность главы администрации Пензы, проинформировал, что документация на обустройство водопровода в поселке ЗИФ была разработана тогда же, когда и для Лесного, проблема с водоснабжением которого была решена в 2017 году, однако возникли сложности из-за строительства развязки на федеральной трассе М5 «Урал», в связи с чем пришлось согласовывать новые технические условия.