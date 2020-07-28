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Внешнеторговый оборот Пензенской области в январе-мае составил 218,2 млн. долларов

10:34 | 28.07.2020 | Экономика

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Пенза, 28 июля 2020. PenzaNews. Внешнеторговый оборот Пензенской области составил в январе-мае 2020 года 218,2 млн. долларов, что на 15,4% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом говорится в докладе Пензастата о социально-экономическом положении региона за первое полугодие.

Внешнеторговый оборот Пензенской области в январе-мае составил 218,2 млн. долларов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Объемы экспорта за пять месяцев 2020 года увеличились до 121,8 млн. долларов, рост к аналогичному периоду 2019-го — 42,1%.

В страны СНГ вывезена продукция на 59,7 млн. долларов (+15,5%), в дальнее зарубежье — на 62,1 млн. долларов (+82,6%).

Объемы импорта в январе-мае текущего года сократились до 96,4 млн. долларов, уменьшение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 6,8%.

Из стран СНГ ввезена продукция на 17,8 млн. долларов (-15,4%), из дальнего зарубежья — на 78,6 млн. долларов (-4,5%).

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