Расходы населения Пензенской области на коммунальные услуги за полгода превысили 10 млрд. рублей Экономика

Пенза, 2 августа 2020. PenzaNews. Коммунальные услуги на сумму 10 млрд. 144,5 млн. рублей оказаны населению Пензенской области в январе-июне 2020 года, что в сопоставимой оценке на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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В структуре объема платных услуг населению на коммунальные приходится 36,6%.

Доля телекоммуникационных услуг составила в общем объеме 18,1%. Расходы на них за первые шесть месяцев текущего года уменьшились на 4,3% до 5 млрд. 14,8 млн. рублей.

Доля транспортных услуг по итогам I полугодия 2020 года составила 2 млрд. 750,5 млн. рублей, что на 27,3% меньше, чем за аналогичный период 2019-го; бытовых — 8,9% (2 млрд. 463,3 млн. рублей, -17,7%); жилищных — 7,6% (2 млрд. 98,6 млн. рублей, -7,2%); медицинских — 6% (1 млрд. 669,1 млн. рублей, -20,9%); образовательных — 5,9% (1 млрд. 650,2 млн. рублей, -20,8%).

Всего в январе-июне текущего года населению Пензенской области оказаны платные услуги на 27 млрд. 746,5 млн. рублей, что в сопоставимой оценке на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого.

С начала года наблюдалась следующая динамика: в январе объем платных услуг составил 5 млрд. 167,6 млн. рублей, уменьшение к уровню прошлого года — 1,3%; в феврале — 5 млрд. 276,5 млн. рублей (-2,5%); в марте — 5 тыс. 235,4 млн. рублей (-5,1%); в апреле — 3 млрд. 692,5 млн. рублей (-32,2%); в мае — 4 млрд. 359,1 млн. рублей (-13,1%); в июне — 4 млрд. 15,4 млн. рублей (-16%).