В Пензенской области расширен перечень системообразующих организаций Экономика

Пенза, 3 августа 2020. PenzaNews. Перечень системообразующих организаций Пензенской области, который был утвержден 19 июня, расширен. Соответствующее распоряжение регионального правительства подписано 3 августа.

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Теперь в него включено 22 предприятия агропромышленного комплекса, а не 21, как было раньше.

В их числе — АО «Васильевская птицефабрика», АО «Земетчинский сахарный завод», ОАО «Атмис-сахар», ОАО «Молочный комбинат «Пензенский», ОАО «Пензенский хлебозавод №2», ОАО «Пензенский хлебозавод №4», ОАО «Студенецкий мукомольный завод», ООО «БековоАгро», ООО «Бековский сахарный комбинат», ООО «Вертуновское» и ООО «ГолдАгро», ООО «Зерновая компания», ООО «Караван», ООО «Красная горка», ООО «Объединенные пензенские водочные заводы», ООО «Пачелмское хозяйство», ООО «Пенза Золотая Нива», ООО «ПензаМолИнвест», ООО «Районное агропромышленное объединение «Наровчатское», ООО «Черкизово-растениеводство» и пензенский филиал АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод».

Список пополнило ООО «Агропромышленный комплекс «Дамате».

За взаимодействие с этими организациями будет отвечать Минсельхоз Пензенской области.

В зоне ответственности министерства промышленности и инновационной политики Пензенской области ранее было пять системообразующих предприятий — АО «Пензтяжпромарматура», АО «Сердобский машиностроительный завод», АО «Федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко», ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» и ООО «Невский кондитер Мокшан», теперь — 31.

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Дополнительно в перечень вошли АО «Визит», АО «Грабовский автомобильный завод», АО «Научно-исследовательский институт физических измерений», АО «Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов», АО «Научно-производственное предприятие «Рубин», АО «Нижнеломовский электромеханический завод», АО «Пензадизельмаш», АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт», АО «Пензенское производственное объединение «Электроприбор», АО «Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники имени В.А. Ревунова», АО «Радиозавод».

Также в список включены ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», ЗАО «Пензенское конструкторско-технологическое бюро арматуростроения», ЗАО «Фанерный завод «Власть труда», ЗАО «Центр специальных инженерных сооружений научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники», ОАО «Маяк», ООО «Азия Цемент», ООО «Литейно-механический завод «МашСталь», ООО «Маякпринт», ООО «Маяк-Техноцелл», ООО «Невский кондитер Белинский», ООО «Мебельная компания «Лером», ООО «Научно-производственное предприятие «Сенсор», ПАО «Биосинтез», ПАО «Пензмаш», ПАО «Электромеханика».

Помимо этого, перечень пополнили ОАО «Фармация», а также ООО «Горводоканал» и ООО «ТНС энерго Пенза», за взаимодействие с которыми будут отвечать Минздрав и управление по регулированию тарифов и энергосбережению региона соответственно.

По линии министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области в перечень системообразующих по-прежнему входит только ООО «Производственно-коммерческая фирма «Термодом».