Специалисты центра «Мой бизнес» проконсультируют посетителей ярмарки вакансий в Пензе Экономика

Пенза, 4 августа 2020. PenzaNews. Центр «Мой бизнес», деятельность которого обеспечивает региональный Фонд поддержки предпринимательства, примет участие в областной ярмарке вакансий на Юбилейной площади Пензы в предстоящую среду, 5 августа.

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Специалисты ответят на вопросы жителей, решивших открыть собственное дело, помогут выбрать оптимальный налоговый режим, расскажут о нюансах работы в качестве самозанятого, поделятся информацией о доступных мерах поддержки и возможностях продвижения продукции и услуг.

«На стенде центра «Мой бизнес» специалисты проконсультируют не только по преимуществам статуса самозанятого, но и помогут разобраться с работой мобильного приложения «Мой налог», в котором гражданин может зарегистрировать свою деятельность, вести учет поступлений и выставлять чеки», — сообщил ИА «PenzaNews» директор Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Сергей Матюкин.

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Он напомнил, что консультационная поддержка начинающих и действующих предпринимателей осуществляется на базе центра «Мой бизнес» в постоянном режиме — задать интересующие вопросы можно лично на улице Герцена, 14, по телефону горячей линии или через специальную форму на сайте .

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», областная ярмарка вакансий будет организована на Юбилейной площади Пензы 5 августа в соответствии с распоряжением регионального правительства.

Представители предприятий и организаций представят на ней информацию об открытых вакансиях и проведут экспресс-собеседования.

Также посетители смогут ознакомиться с действующими программами содействия занятости.