Специалисты центра «Мой бизнес» проконсультируют посетителей ярмарки вакансий в Пензе

Пенза, 4 августа 2020. PenzaNews. Центр «Мой бизнес», деятельность которого обеспечивает региональный Фонд поддержки предпринимательства, примет участие в областной ярмарке вакансий на Юбилейной площади Пензы в предстоящую среду, 5 августа.
Специалисты ответят на вопросы жителей, решивших открыть собственное дело, помогут выбрать оптимальный налоговый режим, расскажут о нюансах работы в качестве самозанятого, поделятся информацией о доступных мерах поддержки и возможностях продвижения продукции и услуг.
«На стенде центра «Мой бизнес» специалисты проконсультируют не только по преимуществам статуса самозанятого, но и помогут разобраться с работой мобильного приложения «Мой налог», в котором гражданин может зарегистрировать свою деятельность, вести учет поступлений и выставлять чеки», — сообщил ИА «PenzaNews» директор Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Сергей Матюкин.
Он напомнил, что консультационная поддержка начинающих и действующих предпринимателей осуществляется на базе центра «Мой бизнес» в постоянном режиме — задать интересующие вопросы можно лично на улице Герцена, 14, по телефону горячей линии или через специальную форму на сайте.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», областная ярмарка вакансий будет организована на Юбилейной площади Пензы 5 августа в соответствии с распоряжением регионального правительства.
Представители предприятий и организаций представят на ней информацию об открытых вакансиях и проведут экспресс-собеседования.
Также посетители смогут ознакомиться с действующими программами содействия занятости.
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