«Пензенский тепличный комбинат» вступил в проект по повышению производительности труда Экономика

Пенза, 12 августа 2020. PenzaNews. Акционерное общество «Пензенский тепличный комбинат» подключилось к реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства промышленности и инновационного развития региона, комбинат стал первым в Пензенской области сельхозпредприятием, на котором реализация нацпроекта будет осуществляться под руководством регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда.

«Эксперты РЦК, курирующие нацпроект, прошли обучение и теперь самостоятельно, без помощи федеральных коллег будут работать с трудовыми коллективами», — отметили в ведомстве.