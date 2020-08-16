Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, намечено сохранить на уровне 1,8 Экономика

Пенза, 16 августа 2020. PenzaNews. Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда в Пензенской области, планируется установить на 2021 год в размере 1,8. Соответствующий законопроект внесен в Законодательное собрание региона.

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Как отмечается в пояснительной записке за подписью первого заместителя министра экономики Пензенской области Валерия Миронова, субъекты РФ ежегодно устанавливают данный коэффициент на соответствующий календарный год для расчета фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании патента.

Согласно результатам проведенного анализа, размер коэффициента в Пензенской области на 2020 год, который установлен на уровне 1,8, близок к среднему значению в Приволжском федеральном округе — 1,87.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и введением ограничительных мероприятий по итогам пяти месяцев текущего года в Пензенской области произошло снижение числа выданных патентов на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — до 1 тыс. 424, налоговые поступления снизились на 20,6%, или на 9,7 млн. рублей. В ПФО показатели уменьшились на 40% и 22% соответственно.

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По оценке регионального Минтруда, средняя зарплата в текущем году составит 30 тыс. 700 рублей, или 99,8% к уровню 2019 года. Это на 4,5% ниже прогнозного показателя, используемого при расчете коэффициента на текущий год — 32 тыс. 105 рублей. На 2021 год заработная плата прогнозируется в размере 32 тыс. 944 рублей с ростом к уровню 2020-го на 7,3%.

При этом, согласно действующему законодательству, стоимость патента на 2021 год возрастет за счет применения федерального коэффициента-дефлятора. По предварительной оценке, рост составит 3,6% к уровню 2020 года.

В пояснительной записке обращается внимание на то, что увеличение регионального коэффициента может привести к тому, что стоимость патента будет превышать сумму НДФЛ от средней заработной платы по Пензенской области и его оформление станет нецелесообразным. Среди возможных последствий такого решения — снижение числа выданных патентов, рост неофициальной занятости среди мигрантов, их отток в другие регионы и уменьшение налоговых поступлений в бюджет области.

В связи с этим предлагается установить на 2021 год региональный коэффициент на уровне 2020 года — в размере 1,8. Сумма ежемесячного платежа по патенту составит 4 тыс. 50 рублей.

В случае принятия законопроекта сумма поступлений HДФЛ от иностранных граждан, работающих на основании патента, в бюджет Пензенской области составит, как ожидается, 114 млн. рублей, что на 9 млн. рублей больше прогнозируемых поступлений в 2020 году.