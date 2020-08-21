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В Пензенской области в январе-июле введено 446,2 тыс. кв. метров жилья

18:22 | 21.08.2020 | Экономика

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Пенза, 21 августа 2020. PenzaNews. 446,2 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области за январь-июль 2020 года за счет всех источников финансирования, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

В Пензенской области в январе-июле введено 446,2 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За семь месяцев текущего года в регионе сдано 13 многоквартирных домов общей площадью около 140 тыс. кв. метров. Построено 4 тыс. 402 новые квартиры.

Населением возведено 1 тыс. 750 домов общей площадью 306,2 тыс. кв. метров, в том числе один — на земельном участке, предназначенном для садоводства.

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Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», составил в Пензенской области в январе-июле 2020 года 17 млрд. 320 млн. рублей, или 95,5% к аналогичному периоду 2019-го в сопоставимой оценке.

Стройкомпаниями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, по договорам строительного подряда выполнены работы на 3 млрд. 93,4 млн. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году в Пензенской области планируется ввести в эксплуатацию 1 млн. 97 тыс. кв. метров жилья.

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