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В Пензе за семь месяцев введено 245,6 тыс. кв. метров жилья

12:14 | 22.08.2020 | Экономика

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Пенза, 22 августа 2020. PenzaNews. 245,6 тыс. кв. метров жилья введено в Пензе за счет всех источников финансирования в январе-июле 2020 года, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

В Пензе за семь месяцев введено 245,6 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На долю Пензы пришлось 55% от общего объема жилья, которое сдано в регионе за первые семь месяцев текущего года.

При этом населением на территории областного центра построено 149,4 тыс. кв. метров жилья. Объемы ввода объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) выросли в Пензе по сравнению с январем-июлем 2019 года на 1,8%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году в Пензенской области планируется ввести в эксплуатацию 1 млн. 97 тыс. кв. метров жилья.

За январь-июль в регионе построено 446,2 тыс. кв. метров жилья — 13 многоквартирных домов и 1 тыс. 750 объектов ИЖС.

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