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В Пензенской области инвестиции в основной капитал в январе-июне составили 33,7 млрд. рублей

09:48 | 26.08.2020 | Экономика

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Пенза, 26 августа 2020. PenzaNews. Инвестиции в основной капитал составили в Пензенской области в январе-июне 2020 года 33,7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,5% меньше, чем за первое полугодие 2019-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензастата.

В Пензенской области инвестиции в основной капитал в январе-июне составили 33,7 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В видовой структуре преобладают инвестиции на приобретение и модернизацию транспортных средств, машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь, — 41%; на строительство нежилых зданий и сооружений — 34%. На строительство жилья направлено 20% инвестиций области», — сказали в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики.

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В пресс-службе добавили, что в январе-июне 2020 года организациями — без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, — освоено 19,1 млрд. рублей инвестиций, что составляет 56,5% от общего объема по региону и 96,6% по сравнению с аналогичным показателем за первое полугодие 2019 года.

«Основным источником инвестиционной деятельности организаций-застройщиков без субъектов малого предпринимательства являлись привлеченные средства — 68% от общего объема капитальных затрат. На собственные средства пришлось 32%», — уточнили в Пензастате.

В пресс-службе пояснили, что среди муниципальных образований наиболее высокие результаты показали Пенза, Нижнеломовский и Сердобский районы, доля которых в общем объеме инвестиций в основной капитал составила 44,6%, 19% и 5,7% соответственно.

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