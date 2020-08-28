В Пензе депутаты не поддержали выделение денег на работу троллейбусов в октябре Политика

Пенза, 28 августа 2020. PenzaNews. Большинство депутатов Пензенской городской думы, присутствовавших на 13-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 28 августа, не поддержали внесение изменений в бюджет, предусматривающих, в частности, выделение денежных средств на обеспечение работы троллейбусов в октябре.

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Выступая по данному вопросу, который шел в повестке вторым, депутат Александр Рогожкин, входящий во фракцию КПРФ, раскритиковал соответствующую поправку к проекту решения гордумы.

«Мэрия уже заявила о том, что планирует «уничтожать» троллейбус, и сейчас руками городской думы нам предлагают провернуть очень интересный такой финт, можно сказать: [...] мы сейчас выделяем деньги на троллейбусы так, чтобы они могли функционировать до октября, [...] зато потом эти троллейбусы будут 100% отменены», — сказал он.

По мнению депутата, в сложившихся условиях выделение денег только на октябрь — «либо хитрость, либо подлость».

В свою очередь глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин предложил перед рассмотрением поправки, в которой говорится о направлении бюджетных средств на организацию перевозок пассажиров наземным электрическим транспортом, принять решение по вопросу об изменении бюджета за основу.

Большинством депутатов оно было поддержано.

После этого начальник финуправления Пензы Ольга Завьялкина прокомментировала суть поправки.

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«На электрический транспорт заложено бюджетом 84 млн. 21 тыс. 600 тыс. рублей. На сегодняшний момент денежные средства проторгованы и позволяют осуществлять перевозку пассажиров данным видом транспорта с 1 января по 1 октября. Мы [...] закладываем средства на октябрь для того, чтобы перевозка была», — сказала она.

Ольга Завьялкина добавила, что решение по ноябрю и декабрю будет приниматься по результатам анализа исполнения бюджета за девять месяцев.

Затем вопрос был вынесен на голосование в целом вместе с поправкой. Результаты объявил Владимир Мутовкин.

«Решение не принято. Коллеги, если по поправке мы не проголосовали, тогда получается что? У нас троллейбусы в октябре ездить не будут, я так понимаю? Вы взвешенно подошли к этому решению?» — обратился он к присутствующим.

«Хорошо. Я тогда буду вынужден обнародовать итоги голосования — кто за что голосовал», — добавил глава Пензы, добавив, что у избирателей должно быть полное понимание причин отсутствия троллейбусов на улицах города в октябре.

В свою очередь Ольга Завьялкина отметила, что такие результаты голосования блокируют не только принятие поправки, но и другие предложения по внесению изменений в бюджет.