EN
10:02:33 Вторник, 22 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенцы за восемь месяцев потратили на продукты, напитки и сигареты почти 72 млрд. рублей

09:45 | 22.09.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 22 сентября 2020. PenzaNews. Пищевые продукты, напитки и табачные изделия на 71 млрд. 987,8 млн. рублей проданы населению Пензенской области за январь-август 2020 года, что в сопоставимых ценах на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Пензенцы за восемь месяцев потратили на продукты, напитки и сигареты почти 72 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В январе текущего года оборот розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями составил 8 млрд. 653,2 млн. рублей, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в феврале — 8 млрд. 31,5 млн. рублей (+7,2%); в марте — 8 млрд. 720,8 млн. рублей (+6,5%).

По уточненной информации, в апреле он достиг 8 млрд. 850,3 млн. рублей (+4,8%); в мае — 8 млрд. 988,4 млн. рублей (+0,5%); в июне — 9 млрд. 177,1 млн. рублей (+2,5%), в июле — 9 млрд. 661,2 млн. рублей (+4,9%).

В августе показатель составил 9 млрд. 905,3 млн. рублей, что на 5,8% больше, чем год назад.

Оборот розничной торговли в Пензенской области в январе-августе 2020 года составил 143 млрд. 139,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,8% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

Удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в его структуре составил 50,3%, непродовольственных товаров — 49,7%.

Новости партнеров
Читайте также
Полицейские устроили преследование бензовоза, водитель которого вел себя неадекватно Экс-работника компании сотовой связи заподозрили в нарушении тайны телефонных переговоров
В Пензенской области более 230 тыс. человек сделали прививку против гриппа В пензенской библиотеке появилась книга о Софье Толстой, вышедшая ограниченным тиражом
Глава Пензы Владимир Мутовкин провел личный прием граждан В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 26 детей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама