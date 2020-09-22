Пензенцы за восемь месяцев потратили на продукты, напитки и сигареты почти 72 млрд. рублей Экономика

Пенза, 22 сентября 2020. PenzaNews. Пищевые продукты, напитки и табачные изделия на 71 млрд. 987,8 млн. рублей проданы населению Пензенской области за январь-август 2020 года, что в сопоставимых ценах на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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В январе текущего года оборот розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями составил 8 млрд. 653,2 млн. рублей, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в феврале — 8 млрд. 31,5 млн. рублей (+7,2%); в марте — 8 млрд. 720,8 млн. рублей (+6,5%).

По уточненной информации, в апреле он достиг 8 млрд. 850,3 млн. рублей (+4,8%); в мае — 8 млрд. 988,4 млн. рублей (+0,5%); в июне — 9 млрд. 177,1 млн. рублей (+2,5%), в июле — 9 млрд. 661,2 млн. рублей (+4,9%).

В августе показатель составил 9 млрд. 905,3 млн. рублей, что на 5,8% больше, чем год назад.

Оборот розничной торговли в Пензенской области в январе-августе 2020 года составил 143 млрд. 139,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,8% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

Удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в его структуре составил 50,3%, непродовольственных товаров — 49,7%.