В Пензенской области оборот розничной торговли непродовольственными товарами сократился на 7,6% Экономика

Пенза, 22 сентября 2020. PenzaNews. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами составил в Пензенской области в январе-августе 2020 года 71 млрд. 151,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 7,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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В I квартале текущего года наблюдалась позитивная динамика. В январе населению региона были проданы непродовольственные товары на 9 млрд. 262,4 млн. рублей, или на 1,9% больше, чем годом ранее; в феврале — на 8 млрд. 735,7 млн. рублей (+1,9%), в марте — на 9 млрд. 638,8 млн. рублей (+6,2%).

В апреле, когда действовали строгие ограничения из-за распространения коронавируса, оборот розничной торговли непродовольственными товарами упал до 6 млрд. 408,8 млн. рублей — на 31,7% по сравнению с прошлогодним показателем. В мае он составил 6 млрд. 643,6 млн. рублей, что на 32,9% меньше, чем за аналогичный месяц 2019 года; в июне — 8 млрд. 817,3 млн. рублей, падение — 12,2%.

В июле спрос на непродовольственные товары в рознице вырос. Они были реализованы на 10 млрд. 466,3 млн. рублей, что на 1,2% превышает прошлогодний уровень.

В августе показатель достиг 11 млрд. 178,7 млн. рублей, рост по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года составил 5,4%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», оборот розничной торговли в Пензенской области в январе-августе 2020 года составил 143 млрд. 139,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,8% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

Удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в его структуре составил 50,3%, непродовольственных товаров — 49,7%.