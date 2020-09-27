Иван Белозерцев поздравил пензенских машиностроителей с праздником Экономика

Пенза, 27 сентября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса региона с профессиональным праздником, который отмечается в последнее воскресенье сентября.

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«Значение вашей плодотворной деятельности для экономики Пензенской области трудно переоценить. Продукция машиностроения составляет треть всего регионального экспорта. Это изделия для атомной энергетики, дизель-генераторы, компрессоры, радиоэлектроника, средства связи, станки и оборудование. Ежегодно на предприятиях отрасли растут производительность труда и рентабельность производства», — отметил глава региона.

Он добавил, что в настоящее время перед машиностроителями стоит задача по выпуску современного оборудования, способного составить достойную конкуренцию импортному.

«Уверен, что эта задача будет вами успешно решена. Залог тому — ваш добросовестный труд, профессионализм, накопленный опыт, широкое применение на практике инновационных технологий, целеустремленность и энергия. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.