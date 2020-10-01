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В Пензе прокуратура помогла восстановить права владельцев киосков

10:17 | 01.10.2020 | Экономика

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Пенза, 1 октября 2020. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы помогла восстановить права 10 предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере нестационарной торговли.

В Пензе прокуратура помогла восстановить права владельцев киосков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, предприниматели на законных основаниях длительное время эксплуатировали места, предоставленные им под нестационарные торговые объекты в соответствии со схемой размещения НТО.

«Однако в мае 2018 года администрация города утвердила новую схему, в которой их места размещения предусмотрены не были. По мнению администрации, собственники этих объектов были обязаны получать права на их размещение на общих основаниях — по результатам аукциона, независимо от того, что объекты уже существуют», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что предприниматели подали административный иск о признании частично недействительным постановления мэрии №835 от 15 мая 2018 года «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Пензы», однако Ленинский районный суд 18 июня 2020 года отказал в его удовлетворении.

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«На решение суда прокурор Ленинского района Пензы принес апелляционное представление, в котором указал, что административным ответчиком не представлено доказательств обоснованности исключения спорных торговых мест из схемы размещения НТО. Между тем федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» предусмотрено, что утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов и внесение в нее изменений не может служить основанием для пересмотра мест размещения НТО, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты до утверждения указанной схемы», — пояснили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что в качестве исключения из этого правила могла бы рассматриваться необходимость изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд, либо наличие нарушений при первоначальном включении указанных мест в схему, однако мэрия Пензы таких доказательств также не представила.

В пресс-службе уточнили, что Пензенский областной суд отменил решение суда первой инстанции в части и принял новое, которым удовлетворил административные исковые заявления предпринимателей, признав оспариваемые ими положения п. 1 постановления администрации Пензы в части невключения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города принадлежащих им НТО недействующими со дня их принятия.

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