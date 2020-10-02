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Ситуация с долгами перед бизнесом в Пензенской области внимательно отслеживается — прокурор

21:08 | 02.10.2020 | Экономика

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Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. Работники органов прокуратуры Пензенской области внимательно отслеживают ситуацию с погашением задолженности перед бизнесом по исполненным государственным и муниципальным контрактам. Об этом сообщила прокурор региона Наталья Канцерова.

Ситуация с долгами перед бизнесом в Пензенской области внимательно отслеживается — прокурор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На 1 января текущего года общий размер задолженности государственных и муниципальных заказчиков составлял 120 млн. рублей, а уже к июню в связи со сложившейся ситуацией он увеличился в регионе до 400 млн. рублей. В этих условиях со стороны прокуратуры во взаимодействии с органами власти были предприняты дополнительные меры, направленные на исправление ситуации. Их результатом стало погашение более 400 млн. рублей долгов», — отметила она в ходе круглого стола «Защита бизнеса», состоявшегося в гостиничном комплексе «Для Вас» в Пензе в пятницу, 2 октября.

Наталья Канцерова добавила, что в связи с допущенными нарушениями виновные должностные лица привлечены к предусмотренной законом ответственности.

«Хочу сказать и довести до сведения, что очень внимательно отслеживаем этот вопрос, и работу в данном направлении продолжаем и сейчас», — сказала прокурор региона, обращаясь к представителям предпринимательского сообщества.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», круглый стол «Защита бизнеса» организован Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области при содействии министерства экономики региона.

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