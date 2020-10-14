Пензенская область включена в группу регионов со средним уровнем долговой устойчивости Экономика

Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. Министерство финансов России включило Пензенскую область в группу регионов со средним уровнем долговой устойчивости.

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Оценка проводилась по совокупности показателей 2019 года и плановых значений 2020-го в соответствии со ст. 107 Бюджетного кодекса РФ на основании правил, утвержденных постановлением правительства страны №227.

«Данный уровень допускает возможность привлечения коммерческих кредитов для финансирования дефицита бюджета области, а также обязывает согласовывать с Минфином России программы государственных заимствований, госгарантий и основные направления государственной долговой политики региона», — прокомментировали в пресс-службе министерства финансов Пензенской области.