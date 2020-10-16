В Пензенской области индекс промпроизводства в январе-сентябре составил 108,4% Экономика

Пенза, 16 октября 2020. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций составил в Пензенской области в январе-сентябре 2020 года 108,4% к соответствующему периоду 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Согласно представленным сведениям, рост зафиксирован в обрабатывающих производствах — 109,7%, а также по направлению «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 102,7%.

Спад наблюдается в сфере добычи полезных ископаемых — 99,7% и по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 96,2%.

В целом по России индекс промышленного производства в январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го составил 97,1%.