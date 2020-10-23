В Пензенской области в январе-сентябре введено 599,7 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 23 октября 2020. PenzaNews. 599,7 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области за счет всех источников финансирования в январе-сентябре 2020 года. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

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Согласно представленным сведениям, это на 5,9% превышает показатель за девять месяцев 2019 года.

С января по сентябрь текущего года в Пензенской области возведено 23 многоквартирных дома. Населением построено 2 тыс. 406 жилых домов, из них один — на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства.

Всего построено 6 тыс. 183 новые квартиры. Без учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства — 6 тыс. 182.

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», составил в Пензенской области за девять месяцев 2020 года 23 млрд. 777,1 млн. рублей, или 90,6% к показателю за аналогичный период 2019-го.

Организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, выполнили по договорам строительного подряда работы на 4 млрд. 246,5 млн. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году в Пензенской области планируется ввести в эксплуатацию 1 млн. 97 тыс. кв. метров жилья.