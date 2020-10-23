В Пензенской области на пенсионные выплаты приходится пятая часть совокупных доходов населения Экономика

Пенза, 23 октября 2020. PenzaNews. Пятая часть совокупных доходов населения Пензенской области приходится на пенсионные выплаты. Такие данные приводятся в программе «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Пензенской области», утвержденной постановлением регионального правительства №720-пП.

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«Средний размер пенсии в области ниже, чем по Приволжскому федеральном округу и Российской Федерации в целом. В 2019 году область находилась на десятом месте по среднему размеру назначенных пенсий», — говорится в тексте.

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В нем добавляется, что соотношение размера пенсий к величине прожиточного минимума пенсионеров в регионе составляет 171,3%, по этому показателю область занимает шестое место в ПФО.

«Реальный размер назначенных пенсий в регионе по состоянию на 1 апреля 2020 года увеличился на 2,6% к соответствующему периоду 2019 года, [...] а их средний размер составил 13 тыс. 807 рублей, что на 7,7% ниже среднероссийского уровня», — отмечается в документе.

В тексте уточняется, что на 1 января 2020 года численность пенсионеров в Пензенской область составляла 441 тыс. человек, что на 0,9% меньше, чем годом ранее.

В разделе программы, посвященном анализу текущей ситуации, также содержатся сведения о том, что 18,1% жителей Пензенской области находятся в возрасте 65 лет и старше.