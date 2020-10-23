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В Пензенской области на пенсионные выплаты приходится пятая часть совокупных доходов населения

13:29 | 23.10.2020 | Экономика

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Пенза, 23 октября 2020. PenzaNews. Пятая часть совокупных доходов населения Пензенской области приходится на пенсионные выплаты. Такие данные приводятся в программе «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Пензенской области», утвержденной постановлением регионального правительства №720-пП.

В Пензенской области на пенсионные выплаты приходится пятая часть совокупных доходов населения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Средний размер пенсии в области ниже, чем по Приволжскому федеральном округу и Российской Федерации в целом. В 2019 году область находилась на десятом месте по среднему размеру назначенных пенсий», — говорится в тексте.

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В нем добавляется, что соотношение размера пенсий к величине прожиточного минимума пенсионеров в регионе составляет 171,3%, по этому показателю область занимает шестое место в ПФО.

«Реальный размер назначенных пенсий в регионе по состоянию на 1 апреля 2020 года увеличился на 2,6% к соответствующему периоду 2019 года, [...] а их средний размер составил 13 тыс. 807 рублей, что на 7,7% ниже среднероссийского уровня», — отмечается в документе.

В тексте уточняется, что на 1 января 2020 года численность пенсионеров в Пензенской область составляла 441 тыс. человек, что на 0,9% меньше, чем годом ранее.

В разделе программы, посвященном анализу текущей ситуации, также содержатся сведения о том, что 18,1% жителей Пензенской области находятся в возрасте 65 лет и старше.

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