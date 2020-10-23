Стал известен среднедушевой доход бедного населения Пензенской области Экономика

Пенза, 23 октября 2020. PenzaNews. Среднедушевой доход бедного населения Пензенской области составил в 2019 году 6 тыс. 997 рублей, или 74,9% прожиточного минимума. Такие данные приведены в программе «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Пензенской области», утвержденной постановлением облправительства №720-пП.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области до 2014 года наблюдалось снижение индекса степени или глубины бедности — с 7,4% в 2005 году до 3,6% в 2014 году, что говорит о снижении доли крайне бедных слоев населения, чьи среднедушевые доходы в два и более раз ниже средней величины прожиточного минимума. Затем в 2015–2017 годах индекс глубины бедности вырос до 3,8% и снова снизился до 3,4% в 2018–2019 годах», — отмечается в разделе программы, посвященном анализу текущей ситуации.

В тексте добавляется, что индекс предельной бедности снизился с 3,9% в 2015 году до 1,3% в 2018–2019 годах — это свидетельствует об уменьшении удельного веса категории людей, наиболее остро нуждающихся в государственной поддержке.

По информации Пензастата, в 2019 году величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составляла в регионе 9 тыс. 337 рублей.

В прошлом году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в Пензенской области выросла до 13,7%. По официальным данным, за чертой бедности живут 178,3 тыс. человек.