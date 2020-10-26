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Соглашение о сдерживании роста цен на жилье предлагается заключить с пензенскими застройщиками

15:38 | 26.10.2020 | Экономика

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Пенза, 26 октября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил заключить соглашение между правительством региона и застройщиками о сдерживании роста цен на жилье на первичном рынке.

Соглашение о сдерживании роста цен на жилье предлагается заключить с пензенскими застройщиками. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что в Пензенской области внедрена практика заключения соглашений с промышленными предприятиями, в рамках которых руководство заводов, в частности, берет на себя обязательство по повышению уровня зарплат, а региональная власть — по поддержке реализуемых проектов.

«Так что нам мешает подписать соглашение со строительными компаниями, чтобы они такими бурными темпами не поднимали стоимость 1 кв. метра? Я понимаю, что рост будет, но не такими же темпами, правда?» — отметил Иван Белозерцев в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 26 октября.

Иван Белозерцев поручил проработать данный вопрос, а также провести анализ роста цен на жилье в новостройках у различных застройщиков за последние три года в сравнении с ситуацией в других регионах Приволжского федерального округа.

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