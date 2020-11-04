В Пензенской области определены основные направления бюджетной и налоговой политики до 2023 года Экономика

Пенза, 4 ноября 2020. PenzaNews. Правительство Пензенской области одобрило основные направления бюджетной и налоговой политики региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Согласно тексту документа, ключевое влияние на формирование бюджетной политики региона оказала пандемия COVID-19.

«Потребность в дополнительных бюджетных средствах на реализацию экстренных мер по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции наряду с необходимостью финансирования ранее запланированных расходов в условиях снижения деловой и потребительской активности, а также принятия на федеральном и региональном уровнях мер поддержки населения и бизнеса стали серьезным финансовым вызовом для бюджетной системы региона», — подчеркивается в тексте.

В нем отмечается, что удалось продлить до 2030 года период погашения задолженности в размере 7,4 млрд. рублей по бюджетным кредитам, предоставленным в 2015–2017 годах для частичного покрытия дефицита областного бюджета, и до 2035-го на сумму 0,5 млрд. рублей по кредитам на ликвидацию последствий засухи 2010-го.

«В результате в текущем году высвобождается 0,8 млрд. рублей, которые подлежат направлению на финансирование мероприятий по предотвращению ухудшения экономической ситуации, профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции, компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета; в 2021–2024 годах — 5 млрд. рублей в качестве источника средств для создания инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов и национальных проектов», — уточняется в документе.

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В распоряжении подчеркивается, что с учетом неопределенности в оценке экономических последствий от введения в 2020 году ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19, бюджетная политика Пензенской области в предстоящий трехлетний период будет ориентирована на сохранение сбалансированности и устойчивости финансовой системы региона путем решения трех задач, в числе которых — стратегическая приоритизация расходов, обеспечение операционной эффективности использования бюджетных средств и повышение качества регулирования межбюджетных отношений с муниципальными образованиями.

В разделе документа, посвященном налоговой политике, сказано, что предоставленные в условиях пандемии меры поддержки оцениваются в 1 млрд. рублей.

В нем уточняется, что с 2021 года начнут действовать изменения в законодательстве, в частности, будет увеличена ставка по налогу на доходы физических лиц с 13% до 15% в отношении доходов, превышающих 5 млн. рублей; запланировано изменение порядка налогообложения процентов по вкладам в банках; предусмотрена отмена единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; вырастет ставка по налогу на имущество организаций, исчисляемому исходя из кадастровой стоимости; изменятся ставки акцизов и нормативы их зачисления по уровням бюджетов.