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Стратегия развития Пензенской области скорректирована на фоне коронавируса

15:55 | 03.11.2020 | Экономика

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Пенза, 3 ноября 2020. PenzaNews. Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года скорректирована на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Стратегия развития Пензенской области скорректирована на фоне коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Депутаты рассмотрели законопроект, предусматривающий внесение изменений в документ, утвержденный весной 2019 года, в ходе очередной 35-й сессии, состоявшейся во вторник, 3 ноября.

В качестве докладчика по этому вопросу выступил врио заместителя председателя правительства региона Денис Бубнов.

Он сообщил, что внесение изменений обусловлено необходимостью приведения стратегии в соответствие с указом президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», отраслевыми документами, нацпроектами и соглашениями с различными ведомствами.

«Кроме этого, в связи со сложной экономической ситуацией, возникшей на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, скорректированы отдельные целевые показатели реализации стратегии в соответствии с базовым вариантом актуальной редакции прогноза социально-экономического развития развития Пензенской области на долгосрочный период», — отметил он.

После этого вопрос был вынесен на голосование, итоги которого объявил вице-спикер Законодательного собрания региона Сергей Егоров, который председательствовал на сессии.

«За» 27. Принято», — сказал он.

Всего, согласно данным регистрации, на заседании присутствовали 28 депутатов.

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