Стратегия развития Пензенской области скорректирована на фоне коронавируса
Печать
Пенза, 3 ноября 2020. PenzaNews. Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года скорректирована на фоне ситуации с распространением коронавируса.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Депутаты рассмотрели законопроект, предусматривающий внесение изменений в документ, утвержденный весной 2019 года, в ходе очередной 35-й сессии, состоявшейся во вторник, 3 ноября.
В качестве докладчика по этому вопросу выступил врио заместителя председателя правительства региона Денис Бубнов.
Он сообщил, что внесение изменений обусловлено необходимостью приведения стратегии в соответствие с указом президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», отраслевыми документами, нацпроектами и соглашениями с различными ведомствами.
«Кроме этого, в связи со сложной экономической ситуацией, возникшей на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, скорректированы отдельные целевые показатели реализации стратегии в соответствии с базовым вариантом актуальной редакции прогноза социально-экономического развития развития Пензенской области на долгосрочный период», — отметил он.
После этого вопрос был вынесен на голосование, итоги которого объявил вице-спикер Законодательного собрания региона Сергей Егоров, который председательствовал на сессии.
«За» 27. Принято», — сказал он.
Всего, согласно данным регистрации, на заседании присутствовали 28 депутатов.