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Пензенский «Теремок сувениров» отмечен по итогам конкурса «Торговля России»

11:56 | 10.11.2020 | Экономика

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Пенза, 10 ноября 2020. PenzaNews. Павильон «Теремок сувениров», который был открыт в микрорайоне Ахуны города Пензы в 2015 году, отмечен по итогам конкурса «Торговля России – 2020» в номинации «Лучший нестационарный торговый объект». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

Пензенский «Теремок сувениров» отмечен по итогам конкурса «Торговля России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В павильоне представлены товары народно-художественных промыслов, сувенирные изделия ручной работы. [...] Кроме того, собственником торгового павильона проведено благоустройство прилегающей территории, возведены малые архитектурные формы: «Колодец изобилия», «Мост влюбленных», мини-мельница. Элементы ландшафтного дизайна «охраняет» садовая фигура трехголового змея», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что всего на конкурс, объявленный Минпромторгом России, поступили заявки от 870 субъектов бизнеса в номинациях: «Лучший торговый город», «Лучшая торговая улица», «Лучший нестационарный торговый объект», «Лучший магазин», «Лучший объект фастфуда», «Лучшая фирменная сеть местного производителя» и «Лучший торговый фестиваль».

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