В бюджете недостаточно средств для перевода всех маршрутов на регулируемые тарифы — мэрия Экономика

Пенза, 16 ноября 2020. PenzaNews. Перевод всех маршрутов общественного транспорта в Пензе на регулируемые тарифы невозможен, поскольку в бюджете города для этого недостаточно средств. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии спустя два дня после того, как несколько частных перевозчиков одновременно повысили стоимость проезда на обслуживаемых маршрутах, на которых действуют нерегулируемые тарифы.

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«В соответствии с федеральным законом от 13 июля 2015 года №220-ФЗ, регулярные перевозки пассажиров осуществляются как по регулируемым, так и по нерегулируемым тарифам. В первом случае тарифы на проезд устанавливает орган государственной власти субъекта Российской Федерации (управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области). Стоимость поездки в общественном транспорте на маршруте с нерегулируемым тарифом перевозчик назначает самостоятельно», — поясняется в тексте.

В нем напоминается, что в Пензе регулируемые тарифы действуют на шести троллейбусных маршрутах.

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«Автобусы и маршрутки осуществляют перевозки по нерегулируемым тарифам», — добавляется в сообщении.

В тексте отмечается, что с 2019 года муниципалитет обязан осуществлять организацию перевозок по регулируемым тарифам по новым условиям — проводить торги, рассчитывая начальную цену по нормативным затратам перевозчиков.

«Средств в бюджете города для перевода всех маршрутов на регулируемые тарифы в настоящее время недостаточно», — подчеркивается в сообщении.

В нем также приводятся слова главы администрации Пензы Андрея Лузгина, который заявил, что для проведения торгов только по четырем маршрутам в бюджете города нужно закладывать 250 млн. рублей ежегодно без учета расходов на обеспечение работы троллейбусов.