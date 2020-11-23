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В Пензенской области за 10 месяцев введено около 677 тыс. кв. метров жилья

15:24 | 23.11.2020 | Экономика

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Пенза, 23 ноября 2020. PenzaNews. 676 тыс. 634 кв. метра жилья введено в Пензенской области за счет всех источников финансирования в январе-октябре 2020 года. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

В Пензенской области за 10 месяцев введено около 677 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, это на 2,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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На долю индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в общем объеме приходится 67,3%: населением введено 455 тыс. 157 кв. метров. Это на 2,3% меньше, чем за январь-октябрь прошлого года.

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», составил в Пензенской области за 10 месяцев 2020 года 26 млрд. 720 млн. 360 тыс. рублей, или 89,7% к показателю за аналогичный период 2019-го.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году в Пензенской области планируется ввести в эксплуатацию 1 млн. 97 тыс. кв. метров жилья.

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