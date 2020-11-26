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Минстрой предложил снизить целевой показатель по вводу жилья в Пензенской области

15:59 | 26.11.2020 | Экономика

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Пенза, 26 ноября 2020. PenzaNews. Минстрой России предложил снизить целевой показатель по вводу жилья, установленный для Пензенской области на 2020 год в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда», с 1 млн. 97 тыс. кв. метров до 769 тыс. кв. метров. Об этом сообщила и.о. министра строительства и дорожного хозяйства региона Светлана Круглова.

Минстрой предложил снизить целевой показатель по вводу жилья в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2020 году, согласно федеральному проекту, на территории области необходимо было обеспечить ввод жилья в объеме 1 млн. 97 тыс. кв. метров. Это на 31% больше прошлогоднего уровня», — напомнила она в ходе заседания правительства, состоявшегося в четверг, 26 ноября.

Светлана Круглова отметила, что это достаточно амбициозная цифра, как и другие показатели, которые ранее были доведены до регионов.

В связи со сложившейся обстановкой, по ее словам, планируется провести корректировку с учетом объемов ввода жилья в расчете на одного жителя.

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«Для нашей области предложен новый показатель, скорректированный в сторону уменьшения по сравнению с предыдущим. Так, на 2020 год жилья нам предложено ввести [...] 769 тыс. кв. метров», — сказала и.о. министра.

Она добавила, что после внесения соответствующих изменений в паспорт федерального проекта «Жилье» будет скорректирован одноименный региональный проект.

«По итогам года, если говорить, ввод жилья на территории муниципальных образований должен быть обеспечен в объеме выше уровня прошлого года. В целом по области в текущем году возможно ввести в эксплуатацию около 840 тыс. кв. метров жилья. Это позволит обеспечить как положительные темпы роста объемов ввода жилья по сравнению с прошлым годом, так и выполнить откорректированные Минстроем России показатели федерального проекта», — отметила Светлана Круглова.

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