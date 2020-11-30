В Пензенской области инвестиции в основной капитал за 9 месяцев составили 59,6 млрд. рублей Экономика

Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составили в Пензенской области за январь-сентябрь 2020 года 59,6 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

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«В видовой структуре инвестиций в основной капитал преобладают инвестиции на приобретение и модернизацию транспортных средств, машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь, — 40%; на строительство нежилых зданий и сооружений — 35%. На строительство жилья направлено 20% инвестиций», — отметили в Пензастате.

В пресс-службе уточнили, что среди источников инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, 69% составили привлеченные средства, 31% — собственные.

«Среди муниципальных образований области высокая инвестиционная активность наблюдалась в Пензе», — сказали в Пензастате, добавив, что на долю регионального центра пришлось 44,9% от общего объема инвестиций в основной капитал.

В территориальном органе Федеральной службы государственной статистики пояснили, что также относительно высокие показатели отмечались в Нижнеломовском районе — 17%, Пачелмском — 5,7%, Сердобском — 5,1%, Бессоновском — 3,8% и в городе Заречном — 3,5%.

«За 9 месяцев 2020 года организациями — без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, — освоено 33,4 млрд. рублей инвестиций, или 56,1% от их общего объема по области и 109,3% к уровню 2019 года», — сказали в пресс-службе.