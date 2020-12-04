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Горячая линия по вопросам поддержки пензенского бизнеса продолжает работу — министр

17:48 | 04.12.2020 | Экономика

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Пенза, 4 декабря 2020. PenzaNews. Горячая линия, организованная на базе Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области с целью информирования субъектов бизнеса об антикризисных мерах в период пандемии коронавируса, продолжает свою работу. Об этом сообщил министр экономики региона Сергей Капралов.

Горячая линия по вопросам поддержки пензенского бизнеса продолжает работу — министр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На базе регионального Фонда поддержки предпринимательства создана и продолжает работать горячая линия, где мы готовы ответить на все вопросы», — сказал он в ходе расширенного заседания совета по развитию предпринимательства, состоявшегося в правительстве Пензенской области в пятницу, 4 декабря.

Сергей Капралов уточнил, что с марта сотрудники фонда проконсультировали более 2 тыс. субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц, которые только планируют открыть свое дело.

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