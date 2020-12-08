Пензенские бренды не вошли в число победителей конкурса «Вкусы России» Экономика

Пенза, 8 декабря 2020. PenzaNews. Пензенские бренды продуктов питания не вошли в число победителей первого национального конкурса «Вкусы России», организованного Минсельхозом страны.

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Всего от региона было подано четыре заявки на участие.

Наибольшую поддержку из них в ходе народного голосования, проводившегося с 19 ноября по 2 декабря, получил «Пензенский миндаль с травами». За него было отдано 16 тыс. 848 голосов, что позволило продукту войти в топ-10 брендов в номинации «Нас выбирают», но оказалось недостаточным для присуждения призового места.

За другие бренды региона проголосовало заметно меньшее количество интернет-пользователей: за «Бековский зефир» — 2 тыс. 901, за «Пензенский кленовый сироп» — 2 тыс. 293, за «Пензенский чернокленовый мед» — 186.

Победителями в номинации «Нас выбирают» стали «Сыры Подмосковья», набравшие 54 тыс. 740 голосов; «Бурятские буузы» — 51 тыс. 502; а также «Дагестанская баранина» — 38 тыс. 646.

Во всех остальных категориях лучшие бренды определяли эксперты.

В номинации «Из нашей деревни» победителем стал «Кологривский гусь», второе место занял «Сидиминский мед», третье — «Сыры из Сыростана». «Пензенский кленовый сироп» вошел в топ-10.

В номинации «Вкусное рядом» первое место присуждено «Татарскому вяленому гусю», второе — «Пастиле из арктических ягод», третье — «Сыру костромскому».

В номинации «Попробуй, полюбишь» победу одержали «Мичуринские яблоки», второй результат показал «Чак-чак казанский», третий — «Тувинская баранина».

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В номинации «Ярмарка вкуса» победа отдана «Винам Кубани», вторыми стали «Вина Дона», третье место заняла «Сосьвинская селедка».

В номинации «На всю страну» места распределились следующим образом: первое заняло «Вологодское масло», второе — «Сыр адыгейский», третье — «Башкирский мед».

В номинации «Вкус без границ» лучшим брендом признана «Белевская пастила». Второе и третье места присуждены «Томскому кедровому молоку» и «Ямальской оленине» соответственно.

В номинации «Загляните на огонек» победителем стала «Карельская форель», второй результат у «Крымского вина», третий — у «Осетинских пирогов».

Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» проводился в соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 6 октября 2020 года.

Он был организован для укрепления малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, развития сельских территорий и продвижения региональных брендов.