В Пензенской области индекс промпроизводства в январе-ноябре составил 110,2% Экономика

Пенза, 17 декабря 2020. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций составил в Пензенской области в январе-ноябре 2020 года 110,2% к соответствующему периоду 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Согласно представленным сведениям, рост зафиксирован в обрабатывающих производствах — 111,4%, по направлению «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 110%, а также в сфере добычи полезных ископаемых — 100,2%.

По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» наблюдается спад — 97,4%.

В целом по России индекс промышленного производства в январе-ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го составил 97%.