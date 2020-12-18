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В нацпроект по повышению производительности труда за год вступили 35 пензенских компаний

10:34 | 18.12.2020 | Экономика

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Пенза, 18 декабря 2020. PenzaNews. 35 компаний, осуществляющих деятельность на территории Пензенской области, вступили в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» в 2020 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства промышленности и инновационной политики региона.

В нацпроект по повышению производительности труда за год вступили 35 пензенских компаний. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Таким образом, Пензенской областью достигнут целевой показатель на 2020 год», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что 35-м участником стало ООО «Кузнецкий технопарк».

«Внедрять прогрессивные технологии бережливого производства запланировано под эгидой регионального центра компетенций. Как у участника нацпроекта у предприятия есть все инструменты для выхода на качественно новый уровень производства, оптимизации всех процессов и повышения чистой прибыли», — сказали в Минпроме.

В ведомстве напомнили, что данный нацпроект реализуется на территории Пензенской области с 2019 года, к 2024-му число его участников в регионе планируется увеличить до 75.

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