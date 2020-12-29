Мэр объяснил отсутствие возможности безналичной оплаты проезда в Пензе Экономика

Пенза, 29 декабря 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин объяснил отсутствие возможности безналичной оплаты проезда в городском общественном транспорте нежеланием перевозчиков нести дополнительные расходы.

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«Ситуация достаточно простая. Перевозчики готовы внедрить безналичную оплату в тот момент времени, когда будет найдет ответ [на вопрос]: кто оплатит возрастающие издержки. Кроме самих терминалов, которые могут быть предоставлены банками бесплатно, возникает вопрос: кто будет платить комиссию с каждой транзакции. Она у разных банков от 1,5% до 2%. Собственно, в масштабах наших 120 млн. перевозок в год это порядка 40–50 млн. [рублей] дополнительных расходов, которые перевозчики отказываются брать на себя», — сказал Андрей Лузгин в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, которая состоялась в зале заседания Пензенской городской думы во вторник, 29 декабря.

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Он добавил, что взимать комиссию с пассажиров по закону нельзя.

«То есть нельзя сделать два списания, условно, 27 рублей и еще 40 копеек за саму транзакцию», — отметил мэр.

Андрей Лузгин выразил надежду на то, что в случае перехода на систему брутто-контрактов ситуация изменится.

«С переходом на брутто-контракты подразумевается, что приоритет будет отдан как раз безналичной системе оплаты и безналичный платеж будет дешевле, чем платеж наличными. Ну и, собственно, возможность оплаты всеми платежными средствами подразумевается в техническом задании и в оснащении транспортных средств», — пояснил глава администрации Пензы.