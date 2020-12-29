Реформа общественного транспорта в Пензе оценивается в 4 млрд. рублей Экономика

Пенза, 29 декабря 2020. PenzaNews. Реформа общественного транспорта в Пензе, в рамках которой планируется обновить подвижной состав, сформировать оптимальную маршрутную сеть и по-новому выстроить взаимоотношения с перевозчиками путем внедрения системы брутто-контрактов, предварительно оценивается в 4 млрд. рублей. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

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Он напомнил, что ранее рассматривалось несколько вариантов организации пассажирских перевозок, в том числе переход на регулируемые тарифы.

«Лучшим и наиболее оптимальным вариантом, наверное, будет все-таки создание системы работы на брутто-контрактах», — сказал мэр в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, которая состоялась в зале заседаний Пензенской городской думы во вторник, 29 декабря.

Андрей Лузгин напомнил, что для изменения существующей ситуации предпринят ряд шагов: была подана заявка в Минтранс России на получение федеральной поддержки для приобретения автобусов большой вместимости; полномочия по организации регулярных перевозок переданы на региональный уровень; принято решение о создании единого оператора на территории Пензенской городской агломерации.

Кроме того, по его словам, ведутся переговоры с ВЭБ.РФ о реализации проекта по развитию общественного транспорта.

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«Рассматриваем как раз сценарий с переходом на брутто-контракты, с обновлением [подвижного состава], с исключением дублирования маршрутов, с введением пересадочных тарифов. Собственно, наша задача — сделать так, чтобы пользоваться общественным транспортом в конечном счете стало удобнее. Действительно, на нашем пути не все так просто. Общая стоимость проекта в том виде, в каком мы сейчас его считаем, — порядка 4 млрд. рублей», — отметил глава администрации Пензы.

Он добавил, что на данный момент обсуждается обновление в совокупности 400 автобусов большого и среднего классов.

Комментируя общий объем прогнозируемых затрат, Андрей Лузгин пояснил, что необходимо учитывать расходы как на приобретение нового пассажирского транспорта, так и те, которые связаны с переходом на брутто-контракты.

«Сюда входит стоимость новых автобусов, и брутто-контракты подразумевают ежегодную составляющую», — сказал он, уточнив, что в зависимости от тарифа, частоты курсирования транспорта и фактического пассажиропотока сумма ежегодных затрат из бюджетов всех уровней будет колебаться от 200 млн. до 600 млн. рублей.

Андрей Лузгин заявил, что «в целом регион и муниципальный бюджет готовы взять на себя расходы, связанные с функционированием в режиме брутто-контрактов».

Мэр напомнил, что в настоящее время на работу общественного транспорта, в том числе на льготные и дачные перевозки, а также на функционирование троллейбусных маршрутов, из бюджета Пензы выделяется около 200 млн. рублей в год.