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Сменился гендиректор «ОАПХ»

14:18 | 01.01.2021 | Экономика

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Пенза, 1 января 2021. PenzaNews. Павел Гринин занял должность генерального директора пензенского акционерного общества «Областной агропромышленный холдинг». Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических лиц.

Сменился гендиректор «ОАПХ». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сведения о новом руководителе АО «ОАПХ» внесены в ЕГРЮЛ 31 декабря 2020 года.

До этого «Областной агропромышленный холдинг» возглавлял Сергей Самойлов.

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30 ноября 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, представляя обновленный состав облправительства в ходе расширенного оперативного совещания, сообщил, что Сергей Самойлов займет должность заместителя министра сельского хозяйства региона.

АО «Областной агропромышленный холдинг» было создано в октябре 2011 года на базе реорганизованного одноименного государственного унитарного предприятия. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

По данным департамента государственного имущества Пензенской области, количество акций, находящихся в собственности региона, составляет 37 млн. 406 тыс. 183 штуки (100% уставного капитала).

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