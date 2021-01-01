Сменился гендиректор «ОАПХ» Экономика

Пенза, 1 января 2021. PenzaNews. Павел Гринин занял должность генерального директора пензенского акционерного общества «Областной агропромышленный холдинг». Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических лиц.

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Сведения о новом руководителе АО «ОАПХ» внесены в ЕГРЮЛ 31 декабря 2020 года.

До этого «Областной агропромышленный холдинг» возглавлял Сергей Самойлов.

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Сергей Самойлов станет заместителем министра сельского хозяйства Пензенской области

30 ноября 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, представляя обновленный состав облправительства в ходе расширенного оперативного совещания, сообщил, что Сергей Самойлов займет должность заместителя министра сельского хозяйства региона.

АО «Областной агропромышленный холдинг» было создано в октябре 2011 года на базе реорганизованного одноименного государственного унитарного предприятия. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

По данным департамента государственного имущества Пензенской области, количество акций, находящихся в собственности региона, составляет 37 млн. 406 тыс. 183 штуки (100% уставного капитала).