В Пензе 11 февраля пройдет конференция, посвященная развитию экспорта Экономика

Пенза, 8 февраля 2021. PenzaNews. Международная конференция «Коммуникации в экспорте», посвященная новым механизмам выхода на зарубежные рынки и способам расширения внешнеторговой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), пройдет в Пензе в предстоящий четверг, 11 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Организатором мероприятия выступил центр поддержки экспорта, действующий на базе Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области, при содействии министерства экономики региона. Партнером конференции является ООО «Центр кластерного развития».

Согласно анонсу, своим опытом с участниками поделятся пятеро приглашенных спикеров.

Бизнес-консультант по внешнеэкономической деятельности Илья Шпирт проведет мастер-класс «Ведение экспортных переговоров: как выгодно представить и продать свой продукт».

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Эксперт по B2B-продажам, совладелец конструктора скриптов продаж Scriptdesigner.ru Максим Горбачев посвятит свое выступление опыту и инструментам выхода на рынки стран СНГ.

Бизнес-консультант по ВЭД, владелец и генеральный директор консалтинговой компании «Экспортдинст» Марина Вакуленко представит мастер-класс «Экспортный маркетинг: поиск покупателя в ЕС на примере Германии».

Преподаватель Ольга Васильева расскажет участницам конференции о ведении переговоров на иностранном языке.

Также в программу включен мастер-класс по поиску иностранных клиентов в соцсетях, который проведет Алексей Мельман.

Участие в конференции является бесплатным. Оно возможно как в очном формате — в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова, так и в режиме онлайн — благодаря специально организованной трансляции.