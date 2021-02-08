В Пензенской области жилье на вторичном рынке в 2020 году в среднем подорожало на 8,9% Экономика

Пенза, 8 февраля 2021. PenzaNews. Средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Пензенской области выросла по итогам IV квартала 2020 года до 45 тыс. 739 рублей, что на 8,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

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Таким образом, цена «квадрата» за прошлый год увеличилась в среднем на 3,7 тыс. рублей.

Согласно данным Росстата, на рынке вторичного жилья Пензенской области в последние 10 лет наблюдалась следующая динамика: по состоянию на конец 2010 года средняя цена 1 кв. метра составляла 32 тыс. 89 рублей, 2011-го — 34 тыс. 105 рублей, 2012-го — 36 тыс. 407 рублей, 2013-го — 39 тыс. 861 рубль, 2014-го — 41 тыс. 359 рублей, 2015-го — 40 тыс. 86 рублей, 2016-го — 38 тыс. 523 рубля, 2017-го — 38 тыс. 405 рублей, 2018-го — 40 тыс. 608 рублей, 2019-го — 42 тыс. 3 рубля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», инфляция в Пензенской области за 2020 год составила 6,1%. В целом по стране она оказалась ниже — 4,9%.

Средняя заработная плата в регионе в январе-ноябре 2020 года составила 32 тыс. 31 рубль.