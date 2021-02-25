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Пензенские швейные предприятия представили свою продукцию на международной выставке

15:14 | 25.02.2021 | Экономика

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Пенза, 25 февраля 2021. PenzaNews. Компании, входящие в пензенский кластер легкой промышленности «Легпром», представили свою продукцию в формате монобрендовых стендов на 35-й международной выставке CPM – Collection Premiere Moscow в «Экспоцентре».

Пензенские швейные предприятия представили свою продукцию на международной выставке

Фото: ООО «ЦКР»

Так, посетители могут увидеть новинки, выпускаемые под торговыми марками «KanKan» (фабрика «Канкан»), Coressi (компания «Коресси»), Croci (индивидуальный предприниматель Евгений Полторак), Gloria (ИП Татьяна Волкова) и «Юнона shick» (ИП Виктор Козин).

Участие пензенских производителей в выставке организовано ООО «Центр кластерного развития» при поддержке министерства промышленности и инновационного развития региона.

Выставка CPM – Collection Premiere Moscow начала работу в российской столице 22 февраля. Мероприятие рассчитано на четыре дня.

В ходе нее производители дизайнерской одежды, модного белья и аксессуаров презентуют байерам коллекции сезона осень-зима 2021–2022.

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