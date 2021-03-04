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Объем ВРП в Пензенской области за 2020 год, по прогнозу, составит 440 млрд. рублей

13:18 | 04.03.2021 | Экономика

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Пенза, 4 марта 2021. PenzaNews. Объем валового регионального продукта (ВРП) в Пензенской области за 2020 год, по прогнозу, составит 440 млрд. рублей, что на 11 млрд. рублей больше уровня 2019-го. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Объем ВРП в Пензенской области за 2020 год, по прогнозу, составит 440 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Наша область заняла первое место среди субъектов Приволжского федерального округа по темпу роста оборота предприятий и организаций. В прошлом году оборот достиг почти 1 трлн. рублей, что на 16% выше уровня 2019 года», — отметил он в ходе церемонии оглашения инвестиционного послания, состоявшейся в центре культурного развития «Губернский» в Пензе в четверг, 4 марта.

Глава региона добавил, что по итогам 2020 года индекс производства продукции сельского хозяйства составил в Пензенской области 115,7%.

«Это первое место в Приволжском федеральном округе и третье место в Российской Федерации», — сказал Иван Белозерцев.

Он особо обратил внимание на то, что удалось не допустить спада в промышленности: индекс промпроизводства по итогам 2020 года составил 107,3% по сравнению с 2019-м, по этому показателю Пензенская область заняла первое место в ПФО и девятое в России.

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