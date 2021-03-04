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В 2020 году на поддержку пензенского бизнеса направлено 8,5 млрд. рублей — губернатор

14:37 | 04.03.2021 | Экономика

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Пенза, 4 марта 2021. PenzaNews. 8,5 млрд. рублей направлено на поддержку бизнеса в Пензенской области в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе церемонии оглашения инвестиционного послания, состоявшейся в центре культурного развития «Губернский» в Пензе в четверг, 4 марта.

В 2020 году на поддержку пензенского бизнеса направлено 8,5 млрд. рублей — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На поддержку бизнеса в прошлом году был направлен рекордный объем финансовых средств — 8,5 млрд. рублей. Этой поддержкой воспользовались более 34 тыс. малых и средних предприятий», — сказал он.

Глава региона напомнил, что в 2020 году был введен мораторий на плановые проверки малого бизнеса, который продолжит действовать до конца 2021-го.

«Продлена разрешительная документация для 4 тыс. предпринимателей», — добавил Иван Белозерцев.

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