Подписан документ о наделении отдельными полномочиями ГКУ по организации перевозок Экономика

Пенза, 6 марта 2021. PenzaNews. Постановление регионального правительства №104-пП о наделении ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» отдельными полномочиями подписано губернатором Иваном Белозерцевым.

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Согласно тексту документа, ГКУ будет осуществлять полномочия по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам в соответствии с федеральным законодательством, в том числе по формированию конкурсной документации.

Также в зону его ответственности будет входить оформление, выдача, переоформление, прекращение и приостановление действия карт муниципальных маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об их осуществлении.

Кроме того, к полномочиям учреждения отнесено обращение в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок.

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Помимо этого, на ГКУ будет возложена организация контроля за выполнением иных не указанных в ч. 1 ст. 35 федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок.

К полномочиям учреждения будет относиться и закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

В соответствии с постановлением, датой начала осуществления ГКУ указанных полномочий является 1 января 2022 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 12 февраля 2021 года было подписано постановление регионального правительства «О создании ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». Учреждение будет располагаться по адресу: Пенза, 2-й Виноградный проезд, 30.

Его учредителем выступит управление транспорта Пензенской области.

Предельная штатная численность работников ГКУ будет установлена в количестве 20 единиц.