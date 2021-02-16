Подписано постановление о создании ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Экономика

Пенза, 16 февраля 2021. PenzaNews. Государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Пензенской области» будет создано в регионе. Соответствующее постановление облправительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

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В качестве основной цели деятельности ГКУ указано осуществление в части, определенной правительством региона, полномочий органов местного самоуправления по организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории Пензы, Заречного, Пензенского и Бессоновского районов.

Также учреждение будет выполнять отдельные функции по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом, возлагаемые федеральным законом «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на органы исполнительной власти субъектов РФ.

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Согласно постановлению, до 10 марта 2021 года управлению транспорта Пензенской области во главе с Сергеем Буйловым по согласованию с департаментом госимущества региона Андреем Кудиновым необходимо утвердить устав ГКУ и совершить юридически значимые действия по созданию казенного учреждения.

Министерству финансов Пензенской области поручено обеспечить финансирование, необходимое для создания и функционирования ГКУ.

Юридический адрес нового учреждения — Пенза, 2-й Виноградный проезд, 30.

За ним планируется закрепить помещение №9 площадью 75,1 кв. метра в литере 1, расположенное на первом этаже административного здания.

Кроме того, постановлением определена предельная штатная численность работников ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» — 20 единиц.