В Пензенской области на реализацию указа №204 в 2021 году направят около 11,7 млрд. рублей Экономика

Пенза, 15 марта 2021. PenzaNews. Около 11,7 млрд. рублей планируется направить в 2021 году на реализацию в Пензенской области 44 региональных проектов, паспорта которых утверждены в целях обеспечения выполнения указа президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства региона Виктор Кувайцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На реализацию мероприятий в 2021 году в консолидированном бюджете Пензенской области и за счет иных источников предусмотрено 11 млрд. 692 млн. [рублей], в том числе [средства] федерального бюджета — 6 млрд. 238 млн. Сумма, на первый взгляд, не больше, чем в предшествующие годы, но в этом году отличие наших паспортов региональных заключается в том, что впервые у нас такое большое количество, я бы сказал, колоссальное количество, объектов, которые подлежат контрактации», — сказал он, выступая с докладом на совещании с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшемся в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в понедельник, 15 марта.

По словам Виктора Кувайцева, предстоит заключить контракты на сумму 6 млрд. 40 млн. рублей, при этом на данный момент они подписаны на 2 млрд. 381,7 млн. рублей.

«Кассовое исполнение, по нашим данным, — 6,42%», — сказал он, уточнив, что по этому показателю регион занимает пятое место в Приволжском федеральном округе.

Виктор Кувайцев отметил, что в первую очередь такой результат обусловлен необходимостью подготовки проектно-сметной документации по большому количеству объектов.