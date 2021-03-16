В Малой Сердобе работникам муниципального предприятия выплатили долги по зарплате Экономика

Малая Сердоба, 16 марта 2021. PenzaNews. Задолженность по зарплате перед работниками муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Универсал» в селе Малая Сердоба Пензенской области погашена после вмешательства прокуратуры. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального надзорного ведомства во вторник, 16 марта.

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«В феврале 2021 года на личный прием к прокурору Пензенской области [Наталье Канцеровой] обратились работники МУП ЖКХ «Универсал» Малосердобинского района по вопросу невыплаты заработной платы за январь. По обращению проведена прокурорская проверка, подтвердившая наличие зарплатного долга предприятия перед 28 работниками в размере 417 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что исполняющему обязанности директора предприятия было внесено представление об устранении нарушений, а также в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

«По заявлениям прокурора района в интересах работников предприятия задолженность по оплате труда взыскана в судебном порядке», — поясняется в сообщении.